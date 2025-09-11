وقالت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا إن الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة إيستابالابا المكتظّة بالسكان في شرق مكسيكو مما تسبّب بحريق ضخم وتضرّر 18 سيارة.

من جهتها، قالت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة المخاطر والحماية المدنية إن الجرحى وبينهم كثر أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة.

وأظهرت مشاهد بُثّت على قنوات التلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الانفجار الذي بدا هائلا وأحدث كرة لهب ضخمة أمكن رؤيتها من بعيد.

وقال بابلو فاسكيز، وزير أمن العاصمة، للصحافيين "نعلم من خلال صور كاميرات المراقبة أن أشخاصا كانت النيران تشتعل فيهم وهم يغادرون مركباتهم".

وفتحت النيابة العامة تحقيقا لجلاء ملابسات الانفجار الذي تسبّب أيضا بتضرّر نحو 18 مركبة.

وبحسب رئيسة البلدية فإن الشاحنة الصهريج كانت تنقل ما يقرب من 50 ألف لتر من الغاز حين "انقلبت" على ما يبدو.

ويبلغ عدد سكان مكسيكو 9.2 مليون نسمة، بينهم حوالي 1.8 مليون نسمة يعيشون في إيستابالابا، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد.

وأعاد الانفجار إلى الأذهان حوادث مرتبطة بمركبات نقل الوقود ومنشآت المحروقات، حيث تسبب حريق تلاه انفجار في خط لأنابيب النفط في يناير 2019 بمقتل 137 شخصا في تلاويللبان، بولاية هيدالغو في وسط البلاد.