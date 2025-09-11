وذكرت بلومبرغ أن ثروة إليسون، البالغ من العمر 81 عاما، والذي ترك دراسته الجامعية، تبلغ الآن 393 مليار دولار، متجاوزة بعدة مليارات ثروة ماسك، الذي احتفظ بلقب أغنى رجل في العالم لأربع سنوات على متتالية.

وتراجع سهم "تيسلا"، أحد أكبر استثمارات ماسك، بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام حتى الثلاثاء، على عكس مسار سهم "أوراكل".

وجاء التغيير في التصنيف عقب إعلان نتائج مالية قوية لشركة "أوراكل"، مدفوعة بطلبات بمليارات الدولارات من العملاء في ظل اشتداد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

غير أن مجلة "فوربس"، ذات التاريخ الطويل في إحصاء أثرياء العالم، ما زالت تضع ماسك في صدارة القائمة، بثروة قدرها 439 مليار دولار، مقابل 385 مليار دولار وفق تقديرات بلومبرغ.

ويعود الفارق في التقييم إلى اختلاف طريقة احتساب فوربس وبلومبرغ لقيمة شركة "سبيس إكس" للصواريخ المملوكة لماسك وعدد من الأصول الخاصة الأخرى.