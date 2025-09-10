ويشارك في المنتدى هذا العام 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم. ويقدّم المنتدى في دورته الرابعة عشرة برنامجاً متنوعاً عبر 51 جلسة نقاشية تبحث مستقبل الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاقتصاد الأخضر وقضايا الاستدامة، إلى جانب7 خطابات رئيسية ملهمة يقدمها قادة وصنّاع قرار عالميون.

كما يوفر المنتدى بعداً عملياً من خلال 22 ورشة عمل تطبيقية، ما يمنح المشاركين فرص التفاعل المباشر مع المتخصصين وتبادل الخبرات، فيما تختتم فعالياته بالإعلان عن الفائزين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، المتخصصة بتكريم الابتكار والتميز في الاتصال على مستوى عالمي.

ويعقد المنتدى هذا العام بالتعاون مع 30 شريكاً من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، تضم جهات حكومية ومنظمات دولية ومراكز أبحاث وشركات تقنية وإعلامية، تطرح برامج متنوعة على 22 منصة تفاعلية صممت لتكون فضاءات مفتوحة للنقاش والمشاركة المباشرة، حيث يمكن للمشاركين من مختلف الثقافات والدول تبادل الخبرات والرؤى وصياغة مبادرات مشتركة تعزز جودة الحياة.

وتنظم هذه الدورة من المنتدى من خلال شراكات استراتيجية تضم كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبنك الاستثمار.

ووفقاً لمعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: "إن مشاركة جامعة الإمارات في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ14 تحت شعار " اتصال من أجل جودة الحياة"، من خلال تنظيم "تحدي الجامعات" في نسخته الرابعة بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية النوعية، تأتي تأكيدًا على التزامنا بدورنا كمؤسسة أكاديمية رائدة في دعم الحوار المعرفي وتمكين الطلبة من مختلف الجامعات المحلية والدولية من أدوات ومهارات الاتصال الحكومي ودمجها مع القضايا المجتمعية، حيث يشكّل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات وصياغة رؤى مبتكرة حول مستقبل الاتصال والاستدامة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة".

من جانبه، قال رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، الشيخ فاهم القاسمي: "نؤمن في دائرة العلاقات الحكومية أن الاتصال الحكومي هو جسر يربط الناس بصناع القرار على أساس المشاركة والاحترام المتبادل. ومن هنا تأتي شراكتنا الاستراتيجية في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي لتجسد هذا الإيمان على أرض الواقع، حيث ننظم عدة جلسات تسلط الضوء على جودة الحياة ومستقبل الإنسان، ونؤكد التزامنا بنقل تجربة الشارقة والمساهمة بأفكار وممارسات تفتح آفاقاً جديدة للرفاه والازدهار والاستدامة".

فيما أكد محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن المنتدى يحمل بُعدا استثنائيًا من خلال طرحه رؤية شاملة تؤكد دور الاتصال في تحسين جودة حياة الإنسان.

وأعرب إدريس الرفيع، المدير التنفيذي لبنك الاستثمار، عن الفخر بدعم رؤية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي تعزز الحوار والابتكار والتعاون بينالمؤسسات والمجتمع. فيبنك الاستثمار، نؤمنبأن الاتصال الفعّال هو الأساس لبناء الثقة وتحقيق التقدم والنمو المستدام.

وتركز الدورة الـ 14 للمنتدى على خمس أولويات رئيسية في الأجندة الدولية، وهي الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.

وتأتي هذه المحاور منسجمة معرؤية المنتدى التيتجعل من الاتصال الإنساني أداة أساسية لبناء وتعزيز الثقة بين الحكومات والمجتمعات، ومن الابتكار والتكنولوجيا محركاً رئيسياً لتطوير أدوات الاتصال لاستشراف المستقبل وصياغة سياسات تجعل جودة الحياة ركيزة أساسية لصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.