الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 30 ثانية، نُشر أولًا على منصة Reddit ثم أعيد تداوله على موقع إكس يظهر فيه مستكشفان وهما يقتربان بحذر من التشكيل الصخري المثير للريبة وسط الثلوج، قبل أن تكشف كاميرا جوية عن ما يبدو أنه مدخل نصف دائري ضخم، يشبه أبواب المعابد أو الحصون القديمة.

تشبيهات خيالية وتكهنات فضائية

اللقطات دفعت بعض المستخدمين على الإنترنت إلى اعتبار الموقع دليلًا على وجود "حضارات فضائية قديمة"، بينما تساءل آخرون ممازحين عما إذا كان هناك سفينة فضائية خلف الباب.

حقائق جيولوجية محتملة

رغم الحماس والتفسيرات الخارقة، قد يكون هذا التشكيل الصخري مجرد ظاهرة جيولوجية طبيعية.

بحسب خبراء، فإن التكوين يشبه ما يُعرف بمرحلة بداية تكوّن الأقواس الصخرية، وهي ظاهرة شائعة في مناطق مثل جنوب يوتا بالولايات المتحدة.

ويعود السبب غالبًا إلى اختلاف معدلات تآكل الطبقات الصخرية بسبب عوامل الطقس والزمن.

البروفيسور مارك ألين من قسم علوم الأرض في جامعة دورهام البريطانية قال في تصريحات لصحيفة ديلي ميل: "قد يكون الأمر ببساطة نتيجة أنماط تآكل مختلفة في طبقات الصخور. زرت هذه المنطقة قبل 38 عاما من الجانب الصيني، ولم ألاحظ شيئًا غير عادي آنذاك".