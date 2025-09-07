وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية: "أقدمت حُسن بنت متعب بن عاتق الطحيمي (سعودية الجنسية) على قتل زوجها/ فالح بن دليبح بن علي الأنصاري (سعودي الجنسية) وذلك بسكب مادة الأسيد الحارقة على أنحاء متفرقة من جسده أثناء نومه؛ مما أدى إلى وفاته".

وأضاف: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حكم يقضي بثبوت ما نسب إليها، ولأن ما أقدمت عليه من قتل زوجها إزهاق روح بريئة ونفس معصومة وفعل مجرم ومعاقب عليه شرعًا ولبشاعته وحرمته، فقد تم الحكم بقتلها تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وكشف البيان أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانية/ حُسن بنت متعب بن عاتق الطحيمي (سعودية الجنسية) يوم الأحد 15 / 3 / 1447هـ الموافق 7 / 9 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة".