وقال فانس: "لا أحب التفكير في احتمال الترشح للرئاسة، تركيزي الكامل ينصبّ الآن على أداء مهامي الحالية".

وأضاف: "إذا قدمنا أداء جيدا في عامي 2025 و2026، يمكننا الحديث عن السياسة في 2027. أعتقد أن الشعب الأميركي سئم من السياسيين الذين يبدأون حملاتهم للوظيفة التالية، بعد 7 أشهر فقط من تولّيهم مناصبهم الحالية."

ثناء على ترامب

وفي حديثه، ركّز فانس على الثناء على الرئيس دونالد ترامب، مشيدًا بأخلاقياته في العمل وقدرته على التفويض والثقة في فريقه.

وقال: "أحيانا يتصل بك الرئيس في الساعة 12:30 أو 2:00 صباحا، ثم يعاود الاتصال في الساعة 6 صباحا بخصوص موضوع مختلف تماما... فأقول له: سيدي الرئيس، هل نمت الليلة الماضية".

وتابع: "ما يجعل هذا العمل ممتعا هو أن الرئيس دائمًا ما يقول: جي دي، اذهب وافعل هذا أو 'تحدث مع هؤلاء القادة حول هذه المسألة'. قدرته على التفويض والثقة بمن حوله أمر مذهل حقًا."