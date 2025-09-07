وأوكل أرماني، الذي أُعلن عن وفاته عن عمر يناهز 91 عاما يوم الخميس، مستقبل "جورجيو أرماني" إلى أفراد عائلته المقربين وشركائه الذين سيرسمون الخطوات التالية للشركة التي أسسها عام 1975، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وكان أرماني "حاميا شرسا" لإمبراطوريته خلال مسيرته المهنية الطويلة، وقد صرّح لوكالة بلومبرغ العام الماضي بأنه لا يستبعد طرحا عاما أوليا أو بيعا لمجموعة أكبر بعد رحيله.

وتُقدّر ثروة أرماني الصافية بـ9.4 مليار دولار أميركي، وهي تُمثّل في معظمها قيمة شركته.

وتعهدت الشركة يوم الخميس بالحفاظ على روح الاستقلال والتعاون التي غرسها أرماني، والرؤية التي رسمها، والتي تجاوزت حدود الموضة.

في مقابلة أُجريت معه في أبريل 2024، قال أرماني إنه كان يتصور "مجموعة من الأشخاص الموثوق بهم المقربين منه والذين اخترتهم بنفسي" لقيادة شركته.

ويتعلق الأمر، وفق بلومبرغ، بـ"ليو ديل أوركو، الذي دعم المصمم في إدارة الشركة لسنوات، وابنتي أخته سيلفانا وروبرتا أرماني، وابن أخيه أندريا كاميرانا"، مبرزة أنه "لم يكن لدى جورجيو أرماني أي أطفال".

وكرّر أرماني هذه الرؤية في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي، قائلا إنه يتصوّر "انتقالا تدريجيا" لمسؤولياته إلى أفراد عائلته وشركائه المقربين.

وستبدأ عملية الخلافة بفتح وصية أرماني، عندما يتضح من سيحصل على الحصص المالية والتصويتية في الشركة التي كان يملكها بالكامل.

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" قد ذكرت أن أرماني وافق سابقا على هيكل جديد يتضمن فئات متعددة من الأسهم وخيارا لإدراج حصة أقلية بعد خمس سنوات من وفاته.