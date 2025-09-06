وقالت فرقة الإطفاء في لندن إنه تم استدعاء للتعامل مع الحريق الذي اندلع في مبنى من 9 طوابق بعد الساعة الثالثة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش).

وذكرت فرقة الإطفاء أن الحريق يؤثر حاليا على الطوابق الواقعة في الجزء العلوي من المبنى، حيث تشتعل النيران في مطعم وسطح خارجي ومجار هوائية.

ولم يعرف سبب الحريق بعد. ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات أو وفيات.