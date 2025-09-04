وجاء في البيان "ببالغ الحزن والأسى، تعلن مجموعة أرماني عن وفاة مؤسسها وقوتها الدافعة التي لا تعرف الكلل جورجيو أرماني".

وأضاف البيان "في هذه الشركة، شعرنا دائما كأننا عائلة. واليوم، نشعر بتأثر عميق بالفراغ الذي تركه الرجل الذي أسس هذه العائلة ورعاها برؤية وشغف وتفان".

وتابع: "ولكن بروحه تحديدًا، نحن ملتزمون (...) حماية ما بناه، ودفع شركته قدما تكريما لذكراه، باحترام ومسؤولية وحب".

وأسس جورجيو أرماني داره للأزياء في ميلانو عام 1975، وفضّل دائما إبقاءها مستقلة، رافضا إدراج أسهمها في البورصة.

واضطر جورجيو أرماني الذي تراجعت صحته منذ أشهر، إلى التغيب عن اثنين من عروض داره للأزياء الرجالية خلال أسبوع الموضة في ميلانو في يونيو الماضي.

كذلك تغيب عن عرض أزياء "أرماني بريفيه" Armani Prive في باريس في يوليو.

وقال وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي "برحيل جورجيو أرماني، يغيب أحد رموز الثقافة الإيطالية، وهو عرف كيف يحول الأناقة لغة عالمية. أعاد أسلوبه البسيط والمبتكر صوغ تعريف العلاقة بين الموضة والسينما والمجتمع".

ورأى أن "أرماني لم يكن معلما في الموضة فحسب، بل كان أيضا سفيرا للهوية الإيطالية في العالم".

أما مديرة التصميم السابقة في دار "فرساتشي" دوناتيلا فيرساتشي فكتبت أن العالم خسر "عملاقا".