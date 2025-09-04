ووفقا لتقارير محلية، جرى تسجيل الوصية لدى كاتب عدل في شهر يونيو الماضي، رغم أن قرار تحويل الثروة يعود إلى عام 2023، بحسب ما أفاد به رجل الأعمال البالغ من العمر 31 عاما.

وفي تصريحات نقلت عنه، أشار الشاب إلى أن نيمار شكل مصدر إلهام كبير له، موضحا أن قصة حياة اللاعب تعكس بعضا من ملامح رحلته الشخصية.

ورغم عدم وجود أي علاقة شخصية أو مهنية سابقة بين الطرفين، يرى الشاب أن قراره شخصي تماما ويعكس إعجابه بمسيرة نيمار وتقديره الرمزي له.

وتشمل الثروة الموصى بها ممتلكات عقارية، وأصولا مالية، واستثمارات متنوعة.

من جانبه، لم يصدر أي رد رسمي عن نيمار حتى الآن.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الفريق الإعلامي للاعب أكد لبرنامج تلفزيوني أنهم لم يتلقوا أي إشعار قانوني بهذا الشأن حتى اللحظة.