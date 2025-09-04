حتى مع إظهار كيم وبوتين علامات الصداقة، رصدت لقطات أمس الأربعاء التدابير الاستثنائية التي اتخذتها كوريا الشمالية لإخفاء أي أدلة تتعلق بالرئيس كيم أو صحته، كما افادت رويترز.

ونشر مراسل الكرملين ألكسندر يوناشيف مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر استخدام أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية لأول مرة في العالم نهج "التطهير" لجميع آثار زعيمهم.

ومسح موظفان كوريان شماليان ظهر المقعد والمسندين ونظفا طاولة القهوة المجاورة لمقعد كيم، وأزالا الكأس الذي شرب منه الزعيم كيم جونغ أون.

وقال المراسل "بعد انتهاء المناقشات، أزال الموظفان المرافقان لرئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كل آثار وجود كيم بعناية".

وبعد انتهاء المحادثات في القاعة، غادر كيم وبوتين لتناول الشاي وودّع كل منهما الآخر بحرارة.

وقال الصحفي الروسي سيرغي غونتشاروف لوكالة "شوت" الإخبارية إن أعضاء فريق وفد كيم جونغ أون قد أزالوا جميع الآثار التي تدل على وجوده خلال المباحثات التي أجراها في الصين، وذلك لضمان عدم حصول خصوم كوريا الشمالية على أي أثر من حمضه النووي، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم الإخباري.

بروتوكول معتاد

ومثلما فعل خلال الرحلات الخارجية السابقة، أخذ كيم مرحاضه الخاص على متن قطار مميز بلونه الأخضر أقله إلى بكين لإخفاء الدلائل الصحية، حسبما ذكرت صحيفة نيكي نقلا عن جهازي المخابرات في كوريا الجنوبية واليابان.

وقال مايكل مادن الخبير في شؤون كوريا الشمالية بمركز ستيمسون ومقره الولايات المتحدة إن مثل هذه الإجراءات هي بروتوكول معتاد منذ عهد كيم جونغ إيل والد رئيس كوريا الشمالية الحالي.

وأضاف "المرحاض الخاص وجمع المخلفات والنفايات وأعقاب السجائر في أكياس قمامة لكي لا يحصل جهاز مخابرات دولة أجنبية، حتى لو كانت صديقة، على عينة وتختبرها"، بحسب رويترز.

وفي عام 2019، بعد قمة كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي، شوهد حراس كيم وهم يغلقون الدور حيث غرفته في الفندق لساعات من أجل تنظيفها وأخرجوا أغراضا من بينها حشية السرير.