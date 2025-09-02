وستُقام النسخة الخامسة من احتفال نور الرياض تحت شعار "في لَمح البصر"، لتعكس التحوّل السريع الذي تشهده مدينة الرياض في جميع المجالات، وتُجسّد هويتها المتجددة من خلال الربط البصري بين مركزها التاريخي وبنيتها التحتية الحديثة، ومنها "مشروع قطار الرياض" الذي أسهم في تحسين جودة الحياة في المدينة وتيسير سبل التنقل الآمنة والمريحة لسكّانها وزوّارها.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج الرياض آرت إن "شعار الاحتفال لهذا العام يعكس ديناميكية التحوّل التي تشهدها مدينة الرياض، ويُجسّد لحظة فارقة في مسيرتها التنموية الشاملة"، منوهاً بأن الاحتفال يعبّر عن التزام "برنامج الرياض آرت" بتعزيز دور الفن العام كركيزة ثقافية تُسهم في ترسيخ التبادل الحضاري، وإثراء التجربة اليومية للسكان والزوّار، وتعزّز حضور الرياض كعاصمة إبداعية على الخارطة الثقافية العالمية.

ويشكّل "احتفال نور الرياض" أحد برامج "الرياض آرت" الذي يعُد بدوره أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 19 مارس 2019، بإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض بهدف تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وينسجم مع أهداف "رؤية السعودية 2030" في تعزيز الثقافة والفنون، وتحسين جودة الحياة.

وقد أسهم "برنامج الرياض آرت" في إطلاق أحد أكبر المبادرات الثقافية في المنطقة، وترسيخ مكانة الرياض كمركز عالمي للفن والثقافة المُعاصرة، من خلال دعم الابتكار الثقافي، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي، ودمج الفن في الفضاءات العامة لتشكيل تجربة حضرية أكثر حيوية وجمالاً.

وقد قّدم البرنامج منذ انطلاقه، أكثر من 550 عملاً فنياً نفذها أكثر من 500 فناناً من السعودية ومن مختلف دول العالم، استقطبت أكثر من 9,6 مليون زائر ومشاهد من خلال مختلف المشاريع، وفي مقدمتها "احتفال نور الرياض".

وستشهد نسخة احتفال لهذا العام، توسعًا في رؤيتها الفنية وتكاملاً في برنامجها عبر تقديم تجارب تستهدف الجمهور بمختلف اهتماماته، وتخلق لحظات فنية تُبرز طبيعة الرياض وتحولّها، حيث يشمل هذه الاحتفال أكثر من 60 عملاً فنياً ضوئياً ضخماً، تتوزّع حول عدد من المواقع الحضرية والثقافية في العاصمة، بما يحققّ أهداف الاحتفال، ويعزّز من دورها كمنصة دولية رائدة للفن العام المعاصر.