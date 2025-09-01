وقالت ريبيكا جاكيمان، الباحثة والكاتبة الأولى في مؤسسة "ويتش"، المتخصصة في حقوق المستهلك، إن هذه السوائل التي تضاف إلى الأقمشة قد تسبب حساسية في البشرة وتهيجا جلديا.

وأضافت: "لن أستخدم مُنعم الأقمشة أبدا"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت جاكيمان، أن هذه السوائل تترك رواسب على الأقمشة، وعند تراكمها مع الوقت، تعيق عملية التنظيف.

وأكملت جاكيمان: "ليس هذا فحسب، بل يجعل من الصعب على المنظف اختراق

الملابس وتنظيفها، كما يقلل من قدرة المناشف على الامتصاص".

وأشارت إلى أن هذه المنعمات قد تهيج البشرة الحساسة بسبب المواد الكيميائية المستخدمة في صنعها.

كما أن أثر هذه السوائل يترك بقعا في الملابس، حتى بعد التنظيف والشفط.

وأشارت إلى أن هذه السوائل قد تترك يفسد على الملابس، خصوصا إذا كانت داكنة.

وتنصح الخبيرة، باستخدام كميات قليلة من هذه المواد، واتباع دليل الغسالة من أجل الحفاظ على جودة الملابس وصحة الجسم.