والاثنين، ظهرت أنغام في صور متداولة رفقة أفراد من عائلتها، عقب عودتها من ألمانيا، حيث خضعت هناك لرحلة علاجية استمرت نحو شهر كامل.

وكانت علامات واضحة للإرهاق تظهر على ملامح الفنانة، في انعكاس لحجم المعاناة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي أعرب عن تمنياته لها بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى نشاطها الفني.

ويأتي هذا الظهور بعد خضوع أنغام لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، تضمنت استئصال جزء من البنكرياس، إثر مشكلات صحية استدعت تدخلا طبيا عاجلا.

وتخضع الفنانة حاليا لبرنامج تعاف تدريجي يشمل متابعة طبية دقيقة، مع الحرص على استعادة صحتها الجسدية والنفسية قبل استئناف نشاطها الفني المعتاد.