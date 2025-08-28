ووفقا لوسائل إعلام تركية، وقع الهجوم مساء الأربعاء، في مقهى بحي غونغورين، حيث أطلق شخص مجهول النار على مريتش (49 عاما) وأصابه برصاصة في الرأس.

ونقل مريتش إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه، حسب "سي إن إن ترك".

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة دخول المهاجم إلى المقهى وإطلاق النار مباشرة على مريتش أثناء تناوله الطعام، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت صحيفة "حرييت" إن الشرطة التركية فتحت تحقيقا موسعا وبدأت عملية لملاحقة الجاني (في منتصف العمر)، فيما أكد شهود عيان أن الحادث وقع بشكل مفاجئ دون أي نقاش أو جدال مسبق.