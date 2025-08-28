وأضاف الشرع خلال اجتماع في القصر الجمهوري أن الشعب اللبناني شعب بعيد كل البعد عن حالة النزعات والحروب.

واعتبر أن لبنان يليق به أن يكون منطقة سياحية ومصرفية، لا منطقة نزاعات.

وكان الشرع قد قال قبل أيام إن دمشق تريد بدء صفحة جديدة مع لبنان، ولا تريد التحكم فيه، مشيرا إلى أن سوريا الجديدة تنازلت عن الجرح الذي سببته اعتداءات حزب الله عليها.

وأوضح الشرع في لقاء وصف بالاستثنائي مع وفد إعلامي عربي في دمشق، إن لبنان عانى من السياسات السورية خلال السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لحكم الأسدين (حكم الرئيس الأسبق حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد).

وأكد الرئيس السوري أنه لم يكن يحب أن يفهم اللبنانيون أن "سوريا الجديدة تريد التحكم في لبنان والتنظير عليه، وأفضل شيء لسوريا دخول البيوت من أبوابها فحتى تنجح الأفكار يجب مناقشتها مع الأطراف الفاعلة".

وأردف: "لقد تنازلت عن الجرح الموجود داخل سوريا بسبب اعتداءات حزب الله علينا، ولم أحاول إطلاق تصريحات قد تحمس أطرافا داخل لبنان، وحاولت الوقوف على مسافة واحدة من دون إلغاء أي طرف".