وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله، طبيب النساء وهو يحمل الطفل حديث الولادة بطريقة استعراضية، يؤدي خلالها ما يعرف بـ"رقصة PUBG" وهي حركة مستوحاة من لعبة فيديو شهيرة.

ورغم الانتقادات الشديدة لتصرف الطبيب، واعتباره لا يتوافق مع قيم المهنة ويؤثر سلبا على الثقة بين المرضى والأطباء، دافع البعض عنه باعتباره شريكا في لحظة فرح الأسرة التي انتظرت الإنجاب لفترة طويلة.

وبعد الضجة التي أحدثتها الواقعة، أعلنت نقابة الأطباء في مصر استدعاء طبيب النساء صاحب فيديو الاحتفال بمولود، وأكدت رفضها القاطع لهذا السلوك الذي اعتبرته "إساءة للمهنة"، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تتنافى مع القيم الإنسانية والمهنية التي تفرض احترام خصوصية المرضى وصون كرامتهم.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته الثلاثاء عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها، مؤكدة التزامها الكامل بحماية شرف المهنة والحفاظ على ثقة المجتمع في الأطباء ورسالتهم السامية.

عقوبة الإيقاف تنتظر الطبيب

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" قال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، إن تصرف طبيب النساء الذي انتشر محتواه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستهجن ولا يليق بمهنة الطب.

وأضاف أن الإدارة القانونية في النقابة ستقوم بالتحقيق مع الطبيب للوقوف على ملابسات الواقعة، ومن ثم سيتم اتخاذ الإجراء اللازم ضده حسب اللوائح والقوانين، موضحا أنه يتوقع معاقبة الطبيب بالإيقاف لمدة معينة تحدد مداها الإدارة القانونية بعد التحقيق.

أول تعليق للطبيب

الجدل الذي أثير على تصرف الطبيب دفعه إلى حذف الفيديو الذي لم يكن الأول من نوعه، حيث يقوم الطبيب محمد سيد البلاصي، المتخصص في النساء والتوليد بمنطقة الحوامدية في محافظة الجيزة، بنشر سلسلة من الفيديوهات التي يشاركها الطبيب على حساباته الشخصية، والتي تلفت الأنظار بشدة.