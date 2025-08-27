كانت الشركة قد أطلقت الأسبوع الماضي شعارًا بسيطا مجددا، أزالت فيه صورة رجل عجوز يتكئ على برميل، كما أُزيلت عبارة "متجر الريف القديم"، ليقتصر الشعار الجديد على اسم سلسلة المطاعم فقط.

وأثارت هذه الخطوة غضبا عبر الإنترنت، حيث اتهم محافظون السلسلة بأنها "تقدمية" بحسب وسائل إعلام أميركية.

ووفقا لشبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية الأميركية، خسرت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار من قيمتها السوقية يوم الخميس الماضي عقب إعلان تغيير علامتها التجارية.

وأصدرت الشركة يوم الإثنين الماضي بيانًا قالت فيه إنه كان بإمكانها "تقديم أداء أفضل في الكشف عن هويتنا وما سنكون عليه دائمًا"، لكنها أكدت أيضًا أنها ستتمسك بموقفها، مضيفةً أن "أولد تايمر" سيبقى على قائمة طعام السلسلة، وفي لافتات الطرق، وسيعرض في متجرها الريفي.

وفي الأمس، علق ترامب على خطة الشركة في منشور عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي قال فيه: "على كراكر باريل العودة إلى الشعار القديم، والاعتراف بالخطأ بناء على ردود فعل العملاء، وإدارة الشركة بشكل أفضل من أي وقت مضى".

وبعد ساعات، قالت الشركة في بيان: "قلنا إننا سنستمع، وقد فعلنا. سيختفي شعارنا الجديد، وسيبقى شعارنا القديم".، وهو ما أشاد به البيت الأبيض.

وقال نائب كبير موظفي البيت الأبيض تايلور بودويتش، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أقدر الاتصال الذي جرى في وقت سابق من هذا المساء مع (كراكر باريل)".

وأضاف أن الشركة شكرت الرئيس ترامب على رأيه في مسألة شعارهم "الأصلي" الشهير، وأنهم أرادوا أن يعلم الرئيس أنهم استمعوا إليه، بالإضافة إلى ردود فعل العملاء وأنهم سيعيدون شعار "أولد تايمر".