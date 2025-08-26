وقالت الرئاسة في بيان "تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفوا عن منبرها من قبل أحد ضيوفها اليوم وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، يهمها ان تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص".

وختم البيان بتوجيه التحية إلى الصحفيين، مشيدا بجهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني.

وأثار براك، في وقت سابق من الثلاثاء، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يوجه عبارات وصفت بـ"الصادمة" و"المهينة" لعدد من الصحفيين في القصر الجمهوري اللبناني، خلال زيارته إلى بيروت.

وخلال المؤتمر الصحفي، خاطب براك الصحفيين، قائلا: "سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة".