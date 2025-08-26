وقال مدير أعمال الفنان، إياد النقيب، في بيان: "أود التنويه بأنه حتى الان لم يتم الإعلان عن إقامة حفل للفنان فضل شاكر في أي مكان في العالم".

وتابع أن الشركة المخولة بإطلاق أولى حفلات فضل شاكر بعد عودته، هي شركة "Benchmark"، مشددا على إلى أن أي إعلان رسمي بهذا الخصوص سيصدر حصرا عبر الحسابات الرسمية للفنان والشركة المنتجة.

ودعا النقيب الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار أو الإعلانات المضللة.

وكان أحد منظمي الحفلات قد أعلن في وقت سابق عن اتفاق مبدئي مع إدارة أعمال فضل شاكر لتنظيم حفل غنائي ضخم للفنان في منطقة الأهرامات بمصر، دون تحديد موعد رسمي، ما أثار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومساء الاثنين، طرح فضل شاكر أغنيته الجديدة بعنوان "صحاك الشوق" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية تفاعلا واسعا وإقبالا لافتا منذ الساعات الأولى لصدورها.