ويظهر مقطع الفيديو، موظف في قطاع الإشغالات التابع للحي، يحاول تحريك عربة البطاطا التي يملكها "عم عادل" لمصادرتها، وفي سبيل ذلك وجه ضربة إلى الرجل المسن، لإبعاده عنها، وهو ما أثار غضب المتابعين، الذي اعتبروا أن الأمر تجاوز متطلبات العمل إلى الإهانة.

ومع انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير بين مستخدمي التواصل الاجتماعي في مصر، تحركت الجهات التنفيذية الحكومية في حي الدقي ومحافظة الجيزة، إذ بدأت اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والانتهاكات من جانب الموظفين.

وقال رئيس حي الدقي محمد رزق، إن رئاسة الحي تحركت على الفور لاحتواء الموقف، إذ تم وقف الموظف عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وفي الوقت نفسه تم التواصل مع "بائع البطاطا"، لمراضاته ورد العربة له.

وأوضح، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن البائع كان مخالفًا بالفعل، ولكن المخالفة لا تعني الاعتداء عليه أثناء تأدية المهام الوظيفية، أو الحط من كرامته، لأن كرامة المواطنين أهم من أي شيء أخر بالنسبة لجميع العاملين بالدولة.

وأضاف: "نحن نعيش في دولة قانون، ولا نقبل بأي حال من الأحوال انتهاك القانون بدعوى تنفيذه، فهناك إجراءات محددة حددها القانون للتصدي لأية مخالفات، دون الاعتداء على المواطنين أو إهانة كرامتهم أو التقليل من شأنهم لأي سبب من الأسباب".

وعن الإجراءات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن، قال إن رئاسة الحي قررت إعادة عربة البطاطا إلى "عم عادل"، ولكن مع الحرص على عدم تركه في مناطق مخالفة، إذ سيتم منحه واحدة من "الباكيات" المخصصة للباعة والتي يتم طرحها بين الحين والآخر.

ولفت إلى أن البائع من حقه أن يحصل على مصدر رزق، لا سيما أن موسم بيع "البطاطا" في الشارع مجرد 3 أو 4 أشهر في العام، وهي أشهر الصيف، وبالتالي لا يحق لأحد حرمانه من مصدر رزق له ولأطفاله، وهو أمر يراعي البعد الإنساني.

بدوره، أكد مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، أن ديوان المحافظة استكمل الإجراءات التي بدأتها رئاسة حي الدقي، إذ تم استبعاد الموظف المعتدي على "بائع البطاطا" من قطاع الإشغالات، وأحيل إلى أعمال أخرى، لضمان عدم تكرار هذا الأمر.

وأشار، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن مقطع الفيديو المتداول أظهر الموظف وهو يعتدي على بائع البطاطا ويضربه بكوعه لكي يتخلى عن "عربة اليد" التي كان يجرها ويعمل عليها، وهو ما يعد إثباتًا لا لبس فيه على حدوث واقعة الاعتداء.

وتابع: "على الرغم من أن البائع كان في موقع المخالف، إذ إن الوقوف في الشارع في أماكن المرور للمارة والسيارات يمكن أن يعرض الكثيرين للخطر، إلا أن التعامل معه بهذا النوع من الخشونة والإهانة غير مقبول، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام".

وأكد المصدر المسؤول أن التوجيهات صدرت بالتصدي بحزم لأي محاولة من جانب الجهات التنفيذية وممثليها "الموظفين" بالتعامل مع المواطنين بشكل يقلل من كرامة المواطنين، خاصة الفقراء الباحثين عن فرصة لكسب المال بطريق حلال، مثل البيع.

وبدلًا من ذلك، وفق المصدر، سيتم توجيه البائعين إلى المناطق المخصصة للوقوف والبيع والشراء، سواء تلك التي تخصصها المحافظة، أو المناطق التي يتم السماح بتأجيرها كـ"وحدات" تحاكي المحال التجارية، ويكون إيجارها مخفضًا مراعاة لظروف البائعين.

بدوره، كشف مصدر بوزارة الداخلية المصرية -في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"- أن الدور الأمني في الواقعة كان محدودًا، لا سيما أن أيا من أطرافها لم يتقدم ببلاغ رسمي، حيث اكتفى بائع البطاطا بالتعامل مع رئاسة حي الدقي، والإجراءات العقابية المتخذة هناك. إلا أن المصدر أكد أنه في حالة التقدم بأي بلاغات مماثلة، فإن وزارة الداخلية تتصدى بكل حسم من خلال تطبيق القانون على المخالفين أيا كانت مراكزهم أو مواقعهم، خاصة أن القانون المصري وضع الحدود والإجراءات التي يتصرف الموظف من خلالها دون أي انتهاك.