مكافأة الملتزمين

وتهدف المبادرة إلى مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور، لاسيما وضع حزام الأمان، وعدم تجاوز السرعات المحددة، وإعطاء مسافة أمان كافية، واحترام أولوية المشاة وسلامتهم، وعدم الانشغال بغير الطريق، خاصة استخدام الهاتف، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.

وتتضمن المبادرة مشاركة المجتمع في تعزيز الوعي المروري من خلال المشاركة في تعهد خاص عبر رابط https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716&c=2، وبمجرد الالتزام بالتعليمات والتعهد، يتم خصم 4 نقاط مرورية للمسجلين قبل 25 من شهر أغسطس الجاري، على أن يتم تنفيذ خصم النقاط يوم 15 من سبتمبر 2025 إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.