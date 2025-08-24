وفي الوقت الذي تداول فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لواقعة التلاعب برغبات طالبة، جاء تحرك وزارة التعليم العالي سريعا حيث وجه الوزير أيمن عاشور، بالتدخل لحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد محمدي، وذلك بإتاحة الفرصة لها لإعادة ترتيب رغباتها مرة أخرى، بما يضمن حصولها على حقها الكامل في الالتحاق بالكلية التي تتناسب مع مجموعها الدراسي.

وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق جودة غانم في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إنه بعد توجيه الوزير تم التواصل مع والد الطالبة وطمأنته بأن المشكلة في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى أنه طلب من والد الطالبة الرغبات الصحيحة التي تم تسجيلها قبل التلاعب.

وأضاف أنه بالفعل تم تعديل رغبات الطالبة وتدارك ما حدث بشكل سريع، مشيرا إلى أن هدف الوزارة هو إعطاء كل ذي حق حقه.

والد عائشة يروي التفاصيل

وذكر أحمد محمدي والد الطالبة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" تفاصيل الواقعة حيث أكد أن عائشة درست في مدرسة "ستيم" الثانوية بمدينة العبور، وحصلت على مجموع 91 بالمائة، مشيرا إلى أنها ترغب في دراسة الطب، وأنها بالفعل سجلت رغباتها على التنسيق الإلكتروني وجاءت أول رغبة كلية الطب البشري ثم تلاها طب الأسنان ثم العلاج الطبيعي والصيدلة.

وأضاف أن إحدى زميلات عائشة المقربين قامت بالتلاعب برغباتها قبل إغلاق التنسيق بساعات، وذلك بعد حصولها على الرقم السري وبعض بيانات عائشة الخاصة، مبينا أن الطالبة التي قامت بعملية التلاعب أبلغت والدتها التي قامت بالتواصل مع المدرسة وأبلغتها بالواقعة.

وتابع والد عائشة أن إدارة المدرسة تواصلت معه صباح الجمعة، مبينا أنه توجه على الفور لمكتب التنسيق الذي أبلغه أنه تم الإغلاق ولا يحق له تغيير أية بيانات، موضحا أنه توجه إلى قسم شبين القناطر بمحافظة القليوبية لتحرير محضر بالواقعة.

وأشار إلى أنه قدم طلبا لرئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي للمناشدة بسرعة حل المشكلة، لافتا إلى المشرف على مكتب التنسيق تواصل معه وقام بتعديل الرغبات لابنته واعتمادها، مؤكدا أنه قام بكل هذه الإجراءات لكي تحصل عائشة على حقها فقط وأنه لا يريد أي أذى للطالبة التي قامت بالتلاعب.

وبعد الجدل الذي أثير بشأن هذه الواقعة ولعدم تكرارها أهاب مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي المصرية بجميع الطلاب من الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة ومدارس المتفوقين، بضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم تداوله، منعًا لحدوث أي تلاعب في رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث إن الترشيح للكليات يتم بناء على الرغبات التي تم إدخالها من خلال هذا الموقع.