ووفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية محلية فقد تم العثور على جثة شاب طافية على سطح الماء ليلا، وتبين أن الجثمان هو لشاب يدعى "أمين محمود"، وتم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحقق النيابة العامة في الإسكندرية في الحادث حيث عاينت موقع الشاطئ بأبو تلات، واستمعت لأقوال المصابين في مستشفيات العجمي العام والعامرية، فضلا عن شهود العيان.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت، السبت، تفاصيل جديدة عن حادثة غرق فتيات في شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي في الإسكندرية، السبت.

وقال منقذ شاطئ أبو تلات إن الطلاب، الذين كانوا في رحلة صيفية لأكاديمية متخصصة في الضيافة الجوية، خالفوا تعليمات نزول البحر التي كانت مرفوعة لمنع النزول إلى المياه.

وأضاف المنقذ لوسائل إعلام مصرية محلية: "الشاطئ كانت مرفوعة عليه الرايات الحمراء منذ 3 أيام، وهذا يعني منع نزول البحر نهائيا، بسبب ارتفاع الأمواج وخطرها على الرواد. كنا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، وكنت أتوقع أن الجميع سيحترم التعليمات".

وأشار: "الرحلة كانت تضم نحو 150 شخصا، معظمهم فتيات صغيرات السن، يرافقهن عدد من المشرفين، كلهم أكدوا أنهم سيقتصرون على الأنشطة الصيفية على الرمال فقط، ولكن فجأة قررت فتاة واحدة النزول إلى المياه ومخالفة التعليمات، وبدأت الأمواج تسحبها بسرعة إلى العمق".

وتابع المنقذ: "حاولنا على الفور الوصول إليها وإنقاذها، ولكن بشكل مفاجئ، تلتها عشرات زميلاتها في محاولة لإنقاذها، دون الاستماع للتحذيرات المتكررة".

وأضاف: "الوضع تحول سريعا إلى حالة فوضى، والأمواج كانت أقوى من قدرتنا على السيطرة. المفارقة أن الفتاة نجحنا في إنقاذها، بينما وقع آخرون ضحية الغرق".

وبين أنه مع زيادة عدد المعرضين لخطر الغرق طلبنا النجدة من منقذي الشواطئ المجاورة، لكن في النهاية توفيت 6 فتيات وجرى إنقاذ 24 آخرين.