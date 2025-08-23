وعاشت شيرين مع حسام حبيب، في السنوات الأخيرة، علاقة مضطربة بين زواج وخصام، وانفصال وعودة، وصولا إلى خلافات قانونية وإعلامية.

وفي الأيام الماضية، ذكرت تقارير صحفية، أن شيرين عبد الوهاب عادت إلى زوجها السابق المطرب حسام حبيب.

وبعد تداول هذه الأخبار، نشر المحامي ياسر قنطوش، بيانا طالب فيه بإنقاذ "موكلته" شيرين وطلب من وزارة الصحة والثقافة إرسال لجنة لتتبع حالتها الصحية والنفسية.

وردت شيرين ببيان مضاد، نفت فيه صلتها بالمحامي ياسر قنطوش، وقالت إنه لا يمثلها قانونيا في أي شأن.

ومن جهته، خرج المطرب حسام ببيان نفى فيه أخبار عودته إلى شيرين.

ووسط هذه الأخبار المتضاربة، قال الصحفي المصري المتخصص في الأخبار الفنية أحمد سعد الدين خلال مروره في برنامج "منصات" على قناة "سكاي نيوز عربية": "عشنا في السنوات الماضية، على وقع مشاكل شيرين عبد الوهاب وزوجها، مرة يتخاصمان وأخرى يتصالحان، وبعدها يتخاصمان ويتصالحان".

وأوضح أحمد سعد الدين، أن هذه المشاكل والاضطرابات في علاقاتها الشخصية ستؤثر على شعبيتها وقاعدتها الجماهيرية، خصوصا أن "العالم العربي كله، وليست مصر فقط، يعتبرها نجمة فوق العادة".

وأوضح أن "مشاكلها الشخصية، وعدم اتزانها أثر على المطربة شيرين الجميلة التي نحبها جميعا"، مشيرا إلى أن "المشاكل الشخصية قد تؤدي إلى تآكل شعبية الفنان".

وأضاف: "خلال 24 ساعة سمعنا العديد من الأخبار المتضاربة حول حياتها، ولكن لم نسمع أي خبر عن إصدار جديد أو أي عمل فني لشيرين".

وشدد على أن فنانين كبار مثل فيروز، وأم كلثوم، والفنان عبد الحليم حافظ بنوا إمبراطورية واستطاعوا تخليد أسمائهم في كل العالم العربي، "لأنهم لم يكونوا يشاركون حياتهم الشخصية وخلافاتهم"، بحسب تعبيره.

وأكد أن "شيرين تمتلك نفس الكاريزما والحضور، والجمهور، لكنها لا تملك الذكاء ولا الثقافة للحفاظ على حياتها الشخصية".

وأشار المتحدث ذاته إلى ضرورة توفير هيئات استشارية مرافقة للفنانين من أجل تهيئة الظروف المناسبة لصنع النجوم، مثل شيرين.