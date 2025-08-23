وخلال زيارته إلى منشأة شرطة الحدائق الأميركية في منطقة أناكستيا، مساء الخميس الماضي، في واشنطن قال ترامب خلال حديثه أمام نحو 300 رجل وامرأة من شرطة العاصمة والحرس الوطني، وإدارة التحقيقات الأمنية الداخلية، ووكالات فدرالية أخرى، إنه يخطط لتجديد حدائق واشنطن، ثم وصف نفسه بأنه خبير في العشب.

وتابع ترامب: "لدي الكثير من ملاعب الغولف في كل مكان، أعتقد أنني أعرف أكثر عن العشب من أي إنسان آخر في أي مكان في العالم، وسنعيد تغطية جميع حدائقكم بالعشب، مع أنظمة ري جديدة".

وأوضح ترامب، أن عشب حدائق العاصمة سيبدو مثل عشب منطقة أوغستا بولاية جورجيا.

وتابع: "سيبدو مثل أوغستا، وسيبدو مثل ملعب ترامب الوطني للغولف، سنحصل على عشب جديد وجميل".

وأكمل الرئيس: "كما تعلمون، للعشب حياة، مثل كل شيء، هل تعلمون ذلك؟.. والعشب في هذه الحدائق مات منذ حوالي 40 عاما، لذا سنعيد بناء جميع حدائقكم، وسنفعل ذلك بسرعة".

ولا يسعى ترامب فقط لإعادة تجميل حدائق العاصمة، بل هو يخطط لإجراء تعديلات في البيت الأبيض، تشمل بناء فناء جديد في حديقة الورود، وإضافة مظلات ومكبرات صوت.

كما تحدث ترامب عن خطته لبناء قاعة رقص جديدة كبرى في البيت الأبيض، وقال: "لقد كانوا يسعون للحصول على قاعة رقص منذ 150 عاما، لكنهم لم يكن لديهم رجل عقارات كرئيس".