وقالت الوزيرة منال عوض، في بيان نشرته وزارة البيئة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، إن محطات مياه الشرب لم تتأثر، مشيرة إلى توجيه عاجل بتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات تموين العائمات النهرية كمصدر محتمل للتلوث.

ولفت البيان إلى أنه فور ورود بلاغ من شركة مياه الشرب بالأقصر، تحرك فرع جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية النيل وشرطة البيئة والمسطحات، حيث تبين وجود بقعة سولار بطول 10م × 5ر1 م تقريبا، غير معلومة المصدر.

وأشار البيان إلى أنه تم التعامل مع البقعة على الفور وتفتيتها دون توقف لمحطة المياه، مع إجراء مسح كامل لمجرى النيل حتى المراسي السياحية جنوبا والتأكد من خلوه من أي آثار للتلوث.

ولفت البيان إلى أن الوزيرة وجهت قطاع الفروع بوزارة البيئة بتكثيف المرور والتفتيش على العائمات السياحية بالأقصر، للتأكد من الالتزام التام بالإجراءات البيئية ومنع أي تسريب بترولي أثناء عمليات التموين.