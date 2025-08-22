وذكرت شركة مشاركة مقاطع الفيديو أنها "تركز عملياتها على عدد أقل من المواقع حول العالم"، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) يوم الجمعة.

وستشمل الخطط لإعادة الهيكلة العالمية ،وظائف في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا.

وبموجب الخطط المقترحة، سيتم إعادة توزيع عمل الموظفين المتضررين على مكاتب أخرى في أوروبا وبعض مقدمي الخدمات الخارجيين- مع بقاء بعض الأدوار والعمليات المتعلقة بالثقة والسلامة في المملكة المتحدة.