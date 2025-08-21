وقال مكتب النائب العام في بيان إن القرار جاء عقب تداول تسجيلات مصورة "تضمنت سلوكا مخالفا للشرع والقانون والإنسانية". حيث ظهر المتهم وهو يستخدم الحيوان المفترس لبث الرعب في نفوس ضحاياه، في مشاهد وصفت بأنها تنطوي على "استخفاف بالإنسانية".

وأثار مقطع فيديو، يظهر شابا مصريا يتعرض لهجوم الأسد داخل إحدى المزارع، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما بدا أن صاحب المزرعة كان يسخر من الموقف.

وقال الشاب المصري في وقت لاحق إن الواقعة كانت "مجرد مزاح".

وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطا على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه يواجه أيضا أحكاما قضائية غيابية سابقة، تقضي بسجنه دون أن توضح تفاصيل تلك القضايا.

وشددت النيابة على أنها "ستواصل اتخاذ التدابير القانونية الرادعة ضد أي سلوك من شأنه تهديد أمن المجتمع أو الإخلال بالقيم الإنسانية".