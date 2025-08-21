كما وجه تقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال سعودي، نظير موقفه البطولي الشجاع في التعامل مع شاحنة مشتعلة داخل محطة وقود وقيادته لها إلى خارج المحطة، مما أسهم في تجنب مخاطر عالية.

جاء ذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الملك سلمان.

ويعكس تكريم القيادة السعودية للدلبحي تقديرها وتثمينها لتضحيات مواطنيها الذين ورثوا قيم الشجاعة والتفاني والتضحية من المبادئ الراسخة التي قامت عليها دولتهم، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).