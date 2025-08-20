ونشر القاضي، مقطع فيديو، الأربعاء، قال فيه: "أنا مؤمن بشدة بقوة الدعاء، وأطلب منكم مجددا أن تذكروني في صلواتكم".

وتابع: "في العام الماضي طلبت منكم الدعاء لي، ومن الواضح أنكم فعلتم ذلك، لأنني مررت بفترة عصيبة للغاية".

وأكمل:"وللأسف مررت بانتكاسة جديدة وعدت إلى المستشفى، والآن أنا أطلب منكم مرة أخرى أن تذكروني في صلواتكم من فضلكم".

وفي سنة 2023 نشر القاضي فرانك كابريو مقطع فيديو مؤثر، أعلن فيه إصابته بسرطان البنكرياس، وطلب من متابعيه أن يدعوا له.

وبعد أشهر من العلاج أعلن كابريو شفاؤه من سرطان البنكرياس وعودته إلى الحياة العادية، بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي وخمس جلسات إشعاعية، وفقا لموقع "بيبل".

ويبلغ "القاضي الرحيم" من العمر 87 سنة، واشتهر ببرنامجه Caught in Providence، الذي بث في أكثر من 200 محطة في أميركا، وتم ترشيحه لجوائز Daytime Emmy أربع مرات.

وكان كابريو قاضيا في محكمة بروفيدنس البلدية لمدة 38 عاما. واشتهر على الإنترنت وجمع أكثر من 26 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وحققت مقاطعه أكثر من 10 مليارات مشاهدة حول العالم بسبب طبعه الفريد والرحيم، ويعرف عالميا باسم "أطيب قاض في العالم"، وفقا لموقع رسمي تابع لكلية "بروفيدنس" الأميركية.