كما كشف بدر صالح خلال الحلقة، عن علاقته العاطفية بنادي روما الإيطالي، عبر أيقونته فرانشيسكو توتي.

إرث اتحادي من الأب إلى الابن

قال بدر صالح إن تشجيعه للاتحاد جاء "بالوراثة" ومن المنزل، موضحا أن الوالد كان العامل الأبرز في تشكيل ميوله الرياضية.

وأكد أن علاقة الجمهور الاتحادي بناديه تتجاوز حدود الانتماء الرياضي إلى الهوية والذاكرة الجماعية في جدة، لافتا إلى أن لحظات الفرح والانكسار مع الاتحاد شكّلت جزءا من قصته الشخصية مع الكرة.

روما من بوابة توتي

وعن تشجيعه في أوروبا، أوضح صالح أن حبه لروما بدأ من فرانشيسكو توتي لما يمثله من ولاء نادر لمدينة وناد واحد، مضيفا أن أسلوب توتي وشخصيته داخل وخارج الملعب جعلاه "مرجعا عاطفيا" لأي متابع يعشق التفاصيل الإنسانية في كرة القدم.

وسخر بدر قائلا إنه منذ قرار تشجيع روما في 2001، والفريق لم يحقق لقب الدوري أبدا.

"اختطاف" على الطريقة الكوميدية

وفي فقرة اتسمت بخفة الظل، روى بدر صالح حادثة قال إنها أشبه بـ"الاختطاف" تعرّض لها من قِبل شخص استاء من انتقاد وجهه صالح لسيدة ظهرت في أحد الفيديوهات.

وبحسب رواية ضيف "بين الشوطين"، فإن الرجل حاول "محاسبته" على طريقته الخاصة قبل أن تنتهي الواقعة بسلام دون أذى.

وأوضح صالح أن الواقعة، على غرابتها، سلّطت الضوء على حساسية المحتوى في زمن المنصات، وكيف يمكن لنقاش عابر أن يتحول إلى مواجهة يختلط فيها الشخصي بالعام.

بين الكوميديا والملاعب

وعن تقاطع الكوميديا مع الرياضة، أشار صالح إلى أن الحسّ الساخر يساعد على تفكيك القضايا الثقيلة وتقديمها بجرعات أخف دون فقدان المعنى، لكنه في الوقت نفسه سلاح ذو حدين يقتضي فهماً للسياق واحتراماً لحدود النقد البنّاء.