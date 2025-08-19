وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن أجهزة الأمن تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد الحارس الدولي في الحال، متأثرا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

ونقلت عن مصدر أمن أن سيارة ملاكي تقل والد الشناوي كانت تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات، اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي، ويدعى السيد محمد الشناوي 70 عاماً، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة تمهيدا لإنهاء تصاريح الدفن.

ونعى النادي الأهلي والد الشناوي، حيث نشر عبر موقع الرسمي أن "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".