ووفقا لتقارير الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقى قسم شرطة المرج إخطارا يفيد بوفاة الطفل داخل منزله، وعند انتقال قوات الأمن إلى مكان الحادث، عثر على جثمان الطفل دون أي إصابات ظاهرة، وهو يرتدي ملابسه بالكامل.

وكشفت تحريات المباحث الأولية التي تضمنت سؤال أسرة الطفل أنه تناول 3 أكياس من النودلز الخام دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابته بحالة إعياء شديدة أعقبتها وفاته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على صاحب المحل الذي باع المنتج للطفل، وتم أخذ عينات من أكياس النودلز لتحليلها للتأكد من سلامتها، كما تم نقل جثمان الطفل إلى المشرحة لإجراء تشريحه وتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المنتج كان مطابقا للمواصفات، مما يرجح أن الوفاة قد تكون ناتجة عن تناول كمية كبيرة من النودلز غير المطهية، مما قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل اضطرابات معوية حادة أو اختناق الجهاز الهضمي.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا على منصة "إكس" حيث طالب العديد من المستخدمين بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية السريعة التحضير، خاصة تلك التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين، وكتب أحد المستخدمين: "الإندومي خطر على أطفالنا.. لازم تحذيرات واضحة على العبوات".

وتعد منتجات النودلز السريعة التحضير مثل الإندومي، من الأطعمة الشعبية في مصر خاصة بين الأطفال والمراهقين، نظرا لسعرها المنخفض وسهولة تحضيرها.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر حوادث متكررة مرتبطة بتناول النودلز خاصة في ظل شائعات عن مخاطر صحية مرتبطة بمكوناته مثل مادة "جلوتامات الصوديوم" والمواد الحافظة.

وحذر خبراء تغذية في مصر من أن النودلز تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة التي قد تسبب اضطرابات معوية وحساسية وحتى مضاعفات خطيرة على الكبد والكلى عند الإفراط في تناولها.