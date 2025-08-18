وأكد على ضرورة التزام الأعمال الفنية بالمعايير الأخلاقية المعتمدة داخل الكلية.

ونصّ القرار الذي تم تداول نسخة منه على مواقع التواصل على أنه لن يُسمح بتقديم أي مشروع يتضمن تشكيلًا لجسد عارٍ، على أن يُمنح الطالب درجة صفر في حال المخالفة.

وفي شهادة أدلى بها أحد الكوادر التدريسية في الكلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن العميد وقّع القرار تحت ضغوط من جهات عليا، معتبرًا أن القرار تم فرضه إداريا وتم تعميمه على جميع الأقسام.

وأثار القرار جدلا داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية، وسط تساؤلات حول تأثيره على الحرية الفنية والعملية التعليمية في الكلية.