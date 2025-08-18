وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان إن القارب الذي كان يحمل أكثر من 50 راكبا إلى سوق انقلب صباح الأحد.

وأضافت أنه "تم إنقاذ نحو 10 أشخاص، فيما لا يزال أكثر من 40 راكبا في عداد المفقودين".

حوادث القوارب شائعة في الممرات المائية سيئة التنظيم في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، وخاصة خلال موسم الأمطار السنوي عندما تفيض الأنهار والبحيرات.

وفي أغسطس 2024، قضى ما لا يقل عن 16 مزارعا في حادث مماثل عندما انقلب قارب خشبي كان يقلهم عبر النهر إلى حقول أرز في الولاية.

وفي 29 يوليو، غرقت ست فتيات بعد غرق قارب كان يقلهن إلى منازلهن من العمل الزراعي في منتصف النهر في ولاية جيغاوا في شمال غرب البلاد.

كما قضى ما لا يقل عن 13 شخصا في حادث قارب آخر في ولاية النيجر بوسط البلاد قبل ذلك بيومين.