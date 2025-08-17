ووفقا لما أكده مسؤولون لصحيفة "ذا بوست"، فقد استجابت قوات الشرطة لبلاغات عن إطلاق نار داخل مطعم "تيست أوف ذا سيتي لاونج"، في بروكلين.

وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، في حين لم تكشف حتى الآن عن طبيعة الإصابات أو الحالة الصحية للضحايا.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير أولي، أن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع في حي يهودي بالمدينة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.