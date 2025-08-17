وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان إنها تنعي "ببالغ الحزن والأسى" وفاة تيمور، مقدمة التعازي لأسرته، ومشيرة إلى أن الراحل كان أحد الأسماء البارزة في مجال التصوير الدرامي والسينمائي في مصر.

وتفاعل عدد من الفنانين مع نبأ الوفاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي كتبت عبر إنستغرام: "لا إله إلا الله، أطيب قلب وأجدع إنسان قابلته، ادعوا له بالرحمة ولأسرته بالصبر".

ونعى الفنان حسام داغر صديقه الراحل عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "أب ينقذ ابنه ويغرق هو.. ياه يا تيمور على الوجع"، مضيفا أنه لم يتمكن من حبس دموعه بعد سماع الخبر، وكتب: "يارب احتسبه من الشهداء، مات غريقا وهو ينقذ ابنه".

وعرف تيمور تيمور بأعماله في عدد من المسلسلات الناجحة مثل "جراند أوتيل"، و"رسالة الإمام"، و"السيدة الأولى"، و"طريقي"، كما شارك في أفلام سينمائية منها "رمسيس باريس" و"على جثتي". وخاض أيضا تجربة التمثيل في أعمال أبرزها "إبراهيم الأبيض" و"الحاسة السابعة".