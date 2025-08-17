وأضاف عليموف "أنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال عليموف "لذلك، نتوقع بالطبع أن يكون المدير العام الجديد مرشح مصر".

وشدد عليموف أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، "تأمل في عودة أمانة اليونسكو إلى العمل المحايد".

ومن المتوقع انتخاب مدير عام جديد لليونسكو، خلفا للفرنسية أودري أزولاي، في خريف عام 2025، خلال المؤتمر العام للمنظمة.

وتضم قائمة المرشحين، وزير السياحة والآثار المصري السابق خالد العناني، ونائبة المدير العام الحالي لليونسكو وممثلة المكسيك جابرييلا راموس، بالإضافة إلى نائب المدير العام السابق لليونسكو للفترة 2016-2025، وممثل جمهورية الكونغو، فيرمين إدوارد ماتوكو.