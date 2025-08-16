وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة فيما لاتزال عملية الإنقاذ والإسعاف جارية، وفق الإذاعة الجزائرية.

وأظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن تلتحق عناصر الدفاع المدني.

والجمعة، أفادت الرئاسة الجزائرية، بأن رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، أعلن حدادا وطنيا لمدة يوم واحد، مع تنكيس الأعلام، تضامنا مع عائلات ضحايا سقوط حافلة لنقل الركاب في مجرى وادي الحراش في الجزائر العاصمة.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن الحداد يبدأ سريانه مساء الجمعة، واصفة حادث سقوط الحافلة بـ" الكارثة".

وكان الدفاع المدني، أعلن عن وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين بينهم اثنان حالتهما حرجة، في حادث سقوط حافلة لنقل الركاب من جسر في مجرى وادي الحراش في الجزائر العاصمة، مساء الجمعة.