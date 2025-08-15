وبحسب منصة "روزنة" السورية التي نشرت قصة السيدة وصورها، فإن زيزوف رفضت مغادرة منزلها بقرية عين الورد الواقعة في قلب سهل الغاب بريف حماة الغربي رغم ألسنة اللهب.

وأضافت أن "رائحة الدخان تملأ المكان، والحرارة تلسع وجهها، بينما تتعالى أصوات الاحتراق من بعيد، إلا أن السيدة السبعينية رفضت المغادرة".

ويواجه الدفاع المدني السوري صعوبات جمّة، أبرزها شح مصادر المياه ووعورة المناطق، في إطفاء الحرائق التي توسّعت ليل الثلاثاء، في جبال قرى وبلدات سهل الغاب بريف حماة الغربي.

وقد هبَّ أهالي مناطق الغاب للمساعدة والعمل بجانب الدفاع المدني، لمنع امتداد الحرائق ومحاربة انتشارها.

وقال مدير الدفاع المدني في اللاذقية إن وعورة التضاريس وكثافة الأشجار واشتداد سرعة الرياح جعلت الحريق ينتقل بسرعة وبات من الصعب السيطرة على هذه الحرائق التي اندلعت منذ يومين وامتدت من سهل الغاب في ريف حماة إلى جبلة بريف اللاذقية.