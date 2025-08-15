وبحسب تقرير صحيفة "واشنطن بوست" فإن كروز أخبر الرئيس بأنه لا يستطيع حضور الحفل المقرر في 7 ديسمبر في دار أوبرا مركز كينيدي في واشنطن بسبب "تعارض في الجدول الزمني".

وأكدت عدة مصادر في المركز رفض كروز للدعوة.

كان من المتوقع أن يتصدر كروز قائمة النجوم المكرمين لهذا الحدث، بعد أن اختار ترامب خمسة فنانيين لهم مكانة خاصة لديه، من بينهم الممثل سيلفستر ستالون، فرقة الروك Kiss، المغنية الغنائية غلوريا جينور، الممثل البريطاني مايكل كروفورد، ونجم موسيقى الكانتري جورج ستريت.

ابتعد كروز عن الدخول في المجال السياسي، مفضلًا عدم الحديث عن أي حزب، وتجنب مؤخرًا الإجابة على سؤال حول ترامب.

خلال جولته الإعلامية لفيلمه الأخير، سُئل من قبل صحفي كوري عن تأثير تعرفة ترامب على إنتاج الفيلم، فرد قائلاً: "نفضل الإجابة على أسئلة الفيلم، شكرًا."

سيحضر ترامب، رئيس مجلس إدارة مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، الحفل كالمضيف.

تجنب ترامب المشاركة في الحفل خلال فترته الرئاسية الأولى بعد أن أعلن فنانون مقاطعتهم احتجاجا.

ويبلغ ترامب 79 عامًا، وكسر تقليد الإعلان عن المكرمين لعام 2025 عبر بيان صحفي، حيث كشف عن اختياراته خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء.