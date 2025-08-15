وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية نقلا عن صحيفة بوليتيكن بأنه تم بشكل غير قانوني تحصيل 1500 كرونة (حوالي 235 دولارا) من كل من نحو 12 ألف زوج وزوجة، معظمهم من الخارج.

وظلت هذه الممارسة غير القانونية سارية منذ عام 2018.

ويتعين على السلطات الآن رد 23 مليون كرونة (حوالي 3.6 مليون دولار).

وأكدت إدارة الثقافة في مدينة كوبنهاغن وقوع الخطأ ردا على سؤال وجهته وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت مديرة إدارة الثقافة، ميا نايجارد، في بيان: "كان ذلك حقا مؤسفا للغاية".

وأضافت نايجارد أن هذه الممارسة غير القانونية توقفت فور اكتشافها في ربيع 2025، أما كيفية سداد المبالغ المستحقة فلم يتم تحديدها بعد.

ومن المرجح أن كثيرا من الأزواج المتضررين كانوا من ألمانيا، إلا أن الإدارة لم تتمكن من تقديم أي أرقام.