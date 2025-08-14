وحلقت طائرات "كنادير" فوق المنطقة الوعرة صباحا وسط رياح عاتية، وظلت فرق التدخل في حال تأهب قرب ديردرة، إحدى القرى الأولى المتضررة.

وقال محمد دراز المزارع المتخصص في زراعة الزيتون: "أتت النيران على كل شيء".

وأوضح عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذا الحريق هو "الأكبر" هذا العام في المغرب مع انتشار "استثنائي" للنيران بسبب طبيعة الأرض وشدة الرياح.

ومساء الأربعاء، كانت مساحة الغابات والمحاصيل التي أتلفت 500 هكتار، وفق مصادر رسمية.

ويشهد المغرب موجة حر شديدة مصحوبة برياح شرقية حارة وجافة تهب من الصحراء الكبرى.

وفي جنوب أوروبا، واصلت البرتغال واليونان وإيطاليا وإسبانيا عمليات مكافحة الحرائق الخميس مع استمرار موجة الحر.