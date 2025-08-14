وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة: "استجابةً لشكوى عدد من الأهالي بشارع الطالبين بقرية شرنوب بمحافظة البحيرة، بشأن ملاحظة وجود اشتعال غاز عند فتح حنفيات المياه، تحركت فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع الموقف".

وأوضحت الشركة أنه تم على الفور غلق شبكة الغاز بالمنطقة، وإجراء غسيل شامل لشبكة المياه، أعقبه اختبار فعلي للمياه داخل المنازل، وبحضور إدارة صحة البيئة بالمحافظة.

وبينت الشركة أن "الشارع محل الشكوى يقع في نهاية الشبكة وفي منطقة مرتفعة، لذلك فإن المياه تصل إليه في أوقات متأخرة صيفا، مما دفع بعض الأهالي لاستخدام آبار ارتوازية قديمة مرتبطة بخزانات صرف صحي غير مردومة، وهو ما ساهم في ظهور هذه الظاهرة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم ردم الترنشات وخزانات الصرف القديمة بالشارع، وتوصيل المياه مؤقتًا عبر عربة مجهزة بمضخة، وذلك لغسيل الشبكة وتغطية احتياجات الشارع لحين إصلاح المشكلة.