شاب ادعى أنه فتاة

كشفت التحريات أن صاحب الحساب ليس فتاة كما ادعى، بل شاب يبلغ من العمر 18 عاما يقيم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، ولديه ميول أنثوية، وكان يستخدم أدوات وإكسسوارات لتغيير مظهره الجسدي للظهور كامرأة.

محتوى إباحي وأجهزة مصادرة

عُثر بحوزة المتهم على أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة تحتوي على مقاطع ذات إيحاءات جنسية وألفاظ خادشة، تم بثها عبر حساباته لجذب المتابعين وتحقيق أرباح إعلانية.

وتم التحفظ على الأجهزة لفحصها فنيًا ورصد المواد المخزنة عليها، إضافة إلى مراجعة نشاط الحسابات المرتبطة به.

حرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لمعرفة حجم المحتوى المنشور وأي جهات قد يكون تعاون معها.