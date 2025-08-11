وألقت أجهزة الأمن المصري السبت، القبض على بلوغر معروف باسم "مونلي" بمنطقة التجمع في القاهرة، لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء والتعدي على قيم المجتمع، وباعتباره شريكا للبلوغر "سوزي الأردنية" المتهمة بغسيل الأموال عبر منصة "تيك توك".

وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء القبض على اثنين من صانعي المحتوى معروفين باسمي "لوشا" و"لوليتا"، بعد تلقي أجهزة الأمن عدة بلاغات تتهمهم بنشر محتوى مخالف لقيم المجتمع المصري.

وخلال الأيام الماضية ألقت أجهزة الأمن المصري القبض على عدد من صانعي المحتوى عبر منصة "تيك توك" بتهم تتعلق بنشر مقاطع مصورة تتضمن مشاهد وألفاظا مسيئة وخادشة للحياء.

وأبرز الذين تم القبض عليهم من صانعي المحتوى المعروفين بأسماء "مداهم" و "أم مكة" و "أم سجدة" و "علياء قمر" و"سوزي الأردنية" و "بنت مبارك" و "علياء مناديل" وغيرهم.

مواجهة مخالفات صانعي المتحتوى

وتسعى السلطات المصرية للحد من مخالفات منصات التواصل الإجتماعي لاسيما "تيك توك" عبر إنفاذ القانون وتشريع القوانين التي من شأنها الحفاظ على ثوابت المصريين.

وقال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري عاطف المغاوري، إن مصر لديها التشريعات الكافية لمواجهة مخالفات منصات التواصل الاجتماعي، والدليل على ذلك اتخاذ إجراءات بالقبض على المتورطين في نشر مقاطع مصورة منافية للآداب العامة.

وأكد في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" رفضه لسياسة الحجب والمنع لمنصات التواصل الإجتماعي، مبينا أن الاتجاه لهذه السياسة يدفع الناس للبحث عن بدائل تكون أكثر تشويقا، وقد تكون خارج سيطرة الدولة.

واعتبر أن الحل يكمن في محاسبة من يسيء استخدام هذه المنصات بالقانون، موضحا أن الأمر ليس بحاجة إلى تشريعات أو قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين الموجودة حاليا للتعامل مع هذه القضايا لحماية مصالح المجتمع.

هل سيتم حجب "تيك توك" في مصر؟

من جانبه قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي إن منصات التواصل تحمل مسؤولية حذف أي مقطع يخالف ضوابط مواد قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأضاف بدوي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه في حالة عدم تحسين المحتوى واستمرت المنصات وتحديدا منصة "تيك توك" في مخالفة قانون تقنية المعلومات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المنصات وإن وصل الأمر للحجب.

وأكد أن "مصر بكل قطاعاتها وأجهزتها تدعم تشجيع الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن عندما يتعلق الأمر بنشر مقاطع مصورة ضد قيم وأخلاق المجتمع المصري على بعض المنصات فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ويعتبر تطبيق "تيك توك" الذي تم إطلاقه في مصر عام 2018 من أشهر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث يستخدمه ملايين الشباب لإنشاء مقاطع مصورة تقدم محتوى ترفيهيا، إلا أن التطبيق وبعد نشر فيديوهات ذات محتوى غير لائق أو مخالفا للقيم المجتمعية المصرية، أثار جدلا واسعا وسط دعوات لحجبه.