وفي تصريحات إذاعية، أوضح عبد العزيز أن ما جرى "حملة لا أساس لها من المنطق"، مؤكدا أنه كان متأخرا لحضور عرض بالمهرجان، ولم ينتبه ليد الشاب الممدودة، واكتفى بتحية المجموعة بإيماءة رأس.

وأضاف في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل أن الموقف كان سريعا، وظن أن الشاب من المنظمين يفسح له الطريق، ولم يلتفت إلى أنه يطلب المصافحة.

واختتم قائلا: "عمري ما رفضت سلام أو صورة مع أي شخص من جمهوري.. ما حدث لحظة خاطفة أسيء فهمها"، مشيرا إلى أن حرصه على توضيح الحقيقة لجمهوره دفعه للرد على هذه الاتهامات.