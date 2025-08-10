وأوضح العميد خواكين ألبرتو نييفا، رئيس مجلس المدينة والجهة المسؤولة عن إدارة النصب التذكاري، في مؤتمر صحفي مشترك مع عمدة المدينة، أن "الأضرار التي خلفها الحريق ضئيلة جدا، حيث تغطي ما بين 25 إلى 50 مترا مربعا من إجمالي مساحة 13 ألف متر مربع"، وفقا لما نقلته "إل باييس".

وتابع: "المناطق المتضررة محصورة في الكنيسة الصغيرة التي كانت تستخدم كمخزن والتي تجاورها، والمعروفة باسم كنيسة الكفارة أو البشارة، والتي انهار سقفها، وقد تعرضت الأعمال الفنية والرسمية فيها لأكبر ضرر".

وأكد العميد "سقوط بعض التماثيل التي انفصلت عن المذبح".

كما أوضح نيفا أن عملية الترميم ستكون "معقدة".

من جهته، قال عمدة بلدية قرطبة خوسيه ماريا بيليدو لوسائل إعلام إسبانية إنه تم "إنقاذ" المعلم.

وأكد العمدة أن المسجد "في أمان" وأن هيكل المبنى لم يتضرر.

وقالت صحيفة "إل باييس" إن العمدة ذكر في المؤتمر الصحفي، السبت، أن التحقيق لا يزال جاريا لتأكيد ما إذا كان الحريق قد نشأ فعلا بسبب المكنسة الكهربائية، وهي الفرضية الرئيسية.

وأعادت السلطات فتح أبواب المعلمة، صباح السبت، لكن المنطقة التي نشب فيها الحريق ستبقى مغلقة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

واندلع الحريق قرابة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، ما أثار مخاوف بشأن هذه التحفة المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى، وأعاد إلى الأذهان حريق عام 2019 الذي اجتاح كاتدرائية نوتردام في باريس.

وأظهرت مقاطع فيديو النيران وهي تتصاعد من داخل المعلم الديني والسياحي، المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، والذي يزوره نحو مليوني شخص سنويا.

ويعد حريق الجمعة ثالث حريق يشب في المسجد منذ بنائه، وفقا لصحيفة "إل باييس".

يعد مسجد-كاتدرائية قرطبة جوهرة معمارية شيدت بمبادرة من أمراء وخلفاء أمويين، بين القرنين الثامن والعاشر.