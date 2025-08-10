وأرفق رمضان الصورة بمنشور جاء فيه: "سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الإفريقية، وهذا تقدير أيضا للموسيقى العربية الإفريقية. شيء عظيم قادم إن شاء الله".

ولم يكشف رمضان عن "الشيء القادم"، أو سبب لقائه بلارا، زوجة إيريك نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن رمضان التقط الصورة خلال حفل إطلاق حملة جمع التبرعات الرسمية لمبادرة Make Music Right، والتي كانت لارا ضيفتها الرئيسية.

وحسبما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري، فإن رمضان يتواجد حاليا في الولايات المتحدة لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك.

وأشارت مواقع إلى أن لارا ستقدم برنامجا يسلط الضوء على مشاهير وفنانين من مختلف أنحاء العالم، مرجحة أن يظهر رمضان في إحدى حلقاته.